Desde hace tiempo Kim Kardashian y su hermana Kourtney mantienen una relación bastante tensa. Y es que además de tener personalidades muy diferentes que les hace chocar, en la pasada temporada de 'Keeping up with the Kardashians' vimos cómo Kim y Khloé se enfrentaban a su hermana mayor en diferentes ocasiones, incluso, Kim llegó a amenazar a su hermana con echarla del programa si no aumentaba su número de horas de grabación.

Unas tensiones que han ido en aumento entre Kim y Kourtney, y que han llegado muy lejos… Y es que en el avance de la nueva temporada del programa de las Kardashian, vemos cómo Kim y Kourt protagonizan una tremenda pelea.

Una pelea donde vemos cómo tras forcejear un poco, Kim no duda en lanzar un puñetazo contra la cara de su hermana que por suerte consigue esquivar.

