Khloé Kardashian se ha propuesto no enseñarnos su embarazo

Parece que Khloé Kardashian ha tomado el relevo de Irina Shayk durante su embarazo. Y es que si prácticamente ha sido imposible captar una imagen de la modelo embarazada, con el embarazo de la hermana de Kim Kardashian vamos por el mismo camino.

Khloé ha vuelto a ser fotografiada por los paparazzis caminando por Calabasas y ocultando su tripita sosteniendo un par de abrigos.

La estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' espera su primer hijo junto al jugador de baloncesto Tristan Thompson. ¿Conseguirán los fotógrafos captar en algún momento la barriguita de Khloé?