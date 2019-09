Comparada con el resto de sus hermanas, Kendall Jenner suele ser una de las menos atrevidas a la hora de su aspecto o sus looks. Y es que a la modelo no parece gustarle tanto llamar la atención, sino que vive centrada en su trabajo y prefiere una vida tranquila ajena a la presión mediática. Algo, que ya ha manifestado en más de una ocasión en el reality familiar 'Keeping Up With Kardashians'.

Sin embargo, Kendall acaba de sorprendernos con un giro radical a su look, y es que ha aparecido en el último desfile de Burberry con el pelo rubio. Un drástico cambio que muchos de sus seguidores han aplaudido, y es que lo cierto es que a pesar de que estamos acostumbrados a verla con el pelo moreno, el rubio no le queda nada mal. "Obesionada con tu rubio", "Bienvenida al club, las rubias nos divertimos más" o "Tu pelo rubio es fuego", le han escrito sus seguidores.