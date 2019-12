'Keeping Up With The Kardashian' es todo un éxito masivo a nivel mundial. El reality en el que participa el famoso 'Klan' de las Kardashian ha hecho de ellas las estrellas más influyentes, y que es las hermanas han sabido cómo definir su estilo propio haciendo de ellas mismas un negocio muy rentable.

Ahora que está a punto de finalizar el año, es tiempo de echar la vista atrás…

Recientemente, un usuario de Twitter ha compartido una fotografía de las famosas hermanas que fue tomada durante los Teen Choice Awards de 2011. Y sin duda alguna están más que cambiadas… No olvidemos que las estrellas de 'Keeping Up With The Kardashian' son grandes apasionadas de los retoques estéticos, y a lo largo de estos años han experimentado grandes cambios en su cuerpo… ¡El cambio es realmente impresionante!

Incluso Kim Kardashian se hizo partícipe de la comparativa y publicó una imagen reciente durante la fiesta anual de Nochebuena, lo que otro usuario aprovechó e hizo la comparativa de estos nueve años de grandes cambios.

