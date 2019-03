Jon Hamm habla sobre el tamaño de su pene

¡El actor Jon Hamm lo ha vuelto a hacer! Ha vuelto a hablar de su pene, cuyo tamaño nos ha impresionado a todos, y se ha mostrado muy ofendido con los comentarios que se hacen sobre él. Además, ha querido destacar que por encima de todo es actor, y que su imagen profesional se ve perjudicada con todo lo que gira en torno al tamaño de su miembro y su supuesto exhibicionismo.

Jon Hamm ha declarado estar cansado de que en cada entrevista le pregunten por su pene o de que los fotógrafos enfoquen más entre sus piernas que a su cara. Después de sufrir múltiples especulaciones sobre el tamaño del mismo, ha declarado a GQ: "No entiendo por qué los fans se han fascinado tanto con mi virilidad, y más, cuando no es un tema que me agrade".

Aunque no puede entender que sigan hablando del tamaño de su pene, se ha defendido una vez más, y ha vuelto a pedir que se ponga punto y final a un tema que perjudica su carrera profesional. Pero esto no es lo que más le ofende, el actor encaja peor que le consideren un exhibicionista, porque se rumorea que no suele usar ropa interior, a lo que ha respondido de forma muy contundente: "Yo me he puesto ropa interior toda mi vida y el hecho de que me pinten como un exhibicionista es un poco molesto".