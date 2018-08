El irreconocible nuevo rostro de Melanie Griffith

Melanie Griffith ha vuelto a saltar a la palestra después de un tiempo alejada de los focos. En una entrevista que ha concedido al número de septiembre de la revista InStyle, la actriz ha reaparecido con una nueva imagen física que sorprende ya que en las imágenes del reportaje la ex de Antonio Banderas no parece ella.

Enfundada en un vestido negro ajustado con escote corazón y mirando fijamente a la cámara, la intérprete luce un rostro totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados. No sabemos si el cambio físico de Melanie se trata de un retoque estético, la luz o el Photoshop que ha aplicado la revista, pero lo cierto es que la actriz luce unos labios más finos, los ojos más redondos y la nariz mucho más puntiaguda.

Sin embargo, el cambio en su imagen no es lo único que ha sorprendido. En la entrevista, la actriz ha querido hablar de sobre su soltería y ha revelado que no le importaría conocer a alguien, pero que ya no busca otro matrimonio.

"Quizá busque el amor, pero no un matrimonio de nuevo. Creo que ya no es importante para mí. Pero especialmente si tienes 60 años, cuatro hijos y estás viviendo la vida que has querido. Entonces, ¿para qué casarse? Sí, me enamoraría, tendría un romance, una relación, pero no lo he tenido. Sigo buscando", ha desvelado la actriz.