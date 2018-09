Hilary Duff comparte un vídeo en el que increpa a su acosador a la cara

Hilary Duff ha publicado un vídeo en el que aparece increpando directamente a su acosador y muestra la cara de este. La artista ha denunciado la situación que está viviendo en la recta final de su embarazo.

"Este tipo ha estado en el partido de fútbol de mi hijo esta mañana, luego me siguió a la casa de mi hermana y básicamente estaba estacionado en su camino para sacar fotos. Me siguió a hacer recados. Le pedí amablemente que me dejara en paz y sigue siguiéndome y acechándome como si estuviera dispuesto a hacerlo durante horas", ha escrito Hilary.

Y ha añadido: "Esto no está bien. Estoy embarazada de 9 meses. Cuando la gente dice que eso es lo que obtienes por ser una celebridad, honestamente me enferma. Esto me pasa todos los días de cada mes y simplemente no está bien. Si a un no "famoso" (lamento usar esa palabra) le pasara esto, la ley estaría involucrada".

Rápidamente sus seguidores compartieron la publicación y se hicieron eco de la denuncia de su ídolo. Y es que, como ella misma ha señalado, está a punto de dar a luz a su primera hija junto a su actual pareja, Matthew Koma, una situación complicada que espera que se resuelva lo antes posible.