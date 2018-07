Gwyneth Paltrow aclara los rumores que apuntan a que era la otra de Jay Z

Gwyneth Paltrow no ha aguantado más y se ha querido pronunciar sobre los rumores que han surgido tras las declaraciones que la modelo Amber Rose ha dado a 'Make Speidi Famous Again', donde ha contado que para ella la 'Becky del pelo bonito' de la que habla Beyoncé en su canción 'Sorry' es Gwyneth Paltrow.

La ex de Wiz Khalifa ha querido compartir con los oyentes del conocido programa la teoría que ella tiene con respecto a la infidelidad del rapero más famoso del mundo. La modelo ha explicado que para ella todo esto tiene sentido ya que Paltrow y Queen B tenían una bonita amistad antes de conocerse la infidelidad de Jay-Z, y que ahora ya no se les ve nunca juntas. Algo que además cobra más sentido si tienes en cuenta que solo muy poco tiempo después de que Beyoncé sacara 'Sorry' confesando la infidelidad de su marido, Chris Martin y Paltrow anunciaban su divorcio.

Pues bien, Gwyneth no se ha hecho de esperar y ha emitido un comunicado para pronunciarse sobre los rumores que inició Amber. La actriz ha dicho que "es completamente absurdo y cien por cien falso". A pesar de que por su parte ni Beyoncé ni Jay-Z han querido aclarar nada, fuentes cercanas a la pareja han dicho que los tres implicados siguen manteniendo una buena relación.