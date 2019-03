La gran sorpresa de Liam Hemsworth a Miley Cyrus en directo

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han protagonizado un momentazo televisivo.

La cantante volvió acudir como invitada al programa de la televisión americana 'Saturday Night Live'. Allí, Miley protagonizó un sketch simulando el juego 'The Price is Right'.

Durante el sketch la cantante aparece intentando ligar con otro actor que simula ser el hermano de su novio, el también actor Chris Hemworth.

"Eres muy lindo", le dice ella a él. "Sí", le responde. "Lo siento, amor, pero estoy casado". "¿Tienes un hermano?", le pregunta ella…

Cuando de pronto Liam Hemsworth aparece en el plató por sorpresa dejando a todos con la boca abierta. ¡Cómo nos gusta esta pareja!