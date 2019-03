La gran pelea de Khloé y Kourtney Kardashian

Al igual que todas las hermanas, las Kardashian tienen sus más y sus menos. Recientemente las famosas hermanas, que se encuentran disfrutando de unos días en Japón, han protagonizado una importante discusión.

En un nuevo episodio de 'Keeping Up With the Kardashians', Khloé descarga toda su furia contra Kourtney por siempre llegar tarde a todos lados.

"No tengo tiempo para escucharte gritar" responde Kourtney a Khloé. A lo que esta responde: "Bueno, yo no tengo tiempo para esperarte. No quiero viajar contigo si va a ser así cada puta vez. ¿No te importa lo egoísta que es esto?".