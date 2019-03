La extraña imagen de Robert Pattinson en un videoclip

Robert Pattinson ha dejado sin palabras a todos sus seguidores cuando le han visto aparecer en un videoclip de Oneohtrix Point Never, de una forma que jamás imaginarías. No es fácil distinguir al actor que además se enfrenta a un terrible lobo.

'The Pure and the Dammed' es el tema en el que el actor se ha convertido en protagonista. Los hermanos Safdie, con los que el actor trabajó en la película que se estrenaba este agosto 'Good Time', han dirigido el videoclip. Una escena curiosa en la que el Pattinson ha tenido que pelear con una espada para combatir a un lobo feroz.

Pattinson se suma a la ya larga lista de actores que poco a poco se abren un hueco en el panorama musical de esta forma.