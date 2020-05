La cuarentena de Demi Moore está dando mucho de sí. Y es que además de haber acaparado toda la atención por estar pasando este confinamiento junto a su exmarido, y padre de sus tres hijas, Bruce Willis; son muchos los momentos que están protagonizando esta famosa familia…

Y es que si hace días Tallulah nos dejaba alucinados compartiendo un vídeo con todos sus seguidores donde mostraba cómo su padre le rapaba el pelo; ahora la hija del famoso exmatrimonio ha hecho pública una imagen donde aparece tumbada mientras su madre le quita unas dolorosas astillas del culo. ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos! La pregunta es: ¿cómo llegaron esas astillas allí?

Recientemente, con motivo del Día de la Madre, la hija de Demi Moore lanzaba una publicación a través de las redes sociales donde reflexionaba sobre la relación con su madre llegando a confesar que ha estado tres años sin hablar con ella.

"No me hablé con mi madre durante casi tres años... Sin embargo, mi historia cambió. Después de una metamorfosis personal que provocó una autorreflexión y la posibilidad de perdonar, esos tres años no se alargaron para siempre", escribe Tallulah junto a este post.

