Demi Lovato rompe con Max Enrich a los pocos meses de comprometerse

A Demi Lovato continúa sin irle bien en el amor. El que parecía que iba a ser el hombre de su vida y con el que hace a penas dos meses anunció que se iba a casar, Max Ehrich, finalmente ha salido de su vida. La pareja ha decidido romper tras seis meses de relación.

El anuncio de su compromiso lo hicieron a través de sus redes sociales, como puedes ver en el vídeo. Con un enorme e increíble anillo, una Demi muy emocionada anunciaba que iba a pasar por el altar. Pero poco ha durado esa felicidad...

Según ha publicado la revista estadounidense In Touch Weekly, una fuente cercana a la pareja ha confirmado que los actores de Hollywood no pudieron soportar la presión que sintieron tras confirmar su relación y su compromiso. Además, estos últimos meses Demi ha estado acompañado a su prometido en todos sus compromisos profesionales con el objetivo de mantener su relación a flote, pero finalmente parece no haber funcionado.

Demi Lovato y Max Ehrich | Gtres

