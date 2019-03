Cuando lo dejas con tu ex y lo superas cambiando su cara por la de Ryan Reynolds y este responde

Ryan Reynolds | Gtres

Romper una relación siempre es algo complicado y muchas veces parece que el mundo se viene abajo. La pregunta que más nos hacemos en esos momentos es: ¿Cómo voy a superarlo? Gabi Dunn, una adolescente que rompió con su novio hace nada, tiene la solución… La joven ha tenido un gesto muy divertido al editar todas las fotografías de su graduación con Photoshop donde salía junto a su ex, y le ha puesto la cara del mismísimo Ryan Reynolds en el lugar de él: "Mi novio y yo rompimos días después de la graduación, asi que he decidido editar las fotos un poquito", y así lo hizo. La verdad que ver las imágenes pero con la cara de uno de los hombres más sexys del mundo le alegra el día a cualquiera… La imagen ha sido incluso comentada por su ex: "Lo gracioso es que ahora no iré a ver Deadpool 2, mis 11 dólares irán para Kevin Hart", decía el joven. Lo que nunca llegó a imaginarse Gabi es que este gesto se convertiría en un fenómeno viral, llegando incluso a oídos del guapísimo actor, quien no tuvo ningún problema en comentar esta divertida iniciativa: "Deberíamos ponerme con Photoshop sobre su foto del anuario", decía Reynolds. ¡Las imágenes no tiene desperdicio!

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to "edit" the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4 — Gabi Dunn (@gabidunn99) 4 de julio de 2017

jokes on you now im not going to see deadpool 2, my 11$ is going to @KevinHart4real pic.twitter.com/CcMILHA32J — Jeff Bright (@JeffBright20) 6 de julio de 2017