El conocido y posible nuevo novio de Selena Gómez del que todos hablan

Desde que Selena Gomez mantuvo una tormentosa relación de seis años con Justin Bieber y otra de casi un año con el también cantante Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weekend, poco se sabe de su vida sentimental.

Desde el romance que Gomez mantuvo supuestamente en el año 2019 con el ex miembro de One Direction, Niall Horan, no se le había vuelto a relacionar con nadie más. Sin embargo, tras el lanzamiento del tema Boyfriend para su álbum Rare, la estrella de Disney Channel confesaba que estaba abierta a una nueva relación y que "quería un novio".

Parece que sus deseos se han hecho realidad y que precisamente es en otra estrella, pero en este caso de la NBA, en quien Selena ha encontrado un posible nuevo amor.

El periódico norteamericano Miami Herald ha recogido en una de sus últimas entregas, el testimonios de una persona que asegura haber sido testigo de una cita entre la actriz Selena Gomez y el jugador del Baloncesto, Jimmy Butler. Según el confidente del Miami Herald, Gomez y Butler habían disfrutado de una romántica velada en el célebre restaurante francés Lucien, situado en uno de los vecindarios que conforma el neoyorkino distrito de Manhattan.

Hasta ahora no ha trascendido ninguna imagen de la actriz y el baloncestista juntos, ni tampoco ellos se han pronunciado al respecto de su posible relación. No obstante, a raíz de este chivatazo son muchas las voces que se han sumado al "shippeo", confirmando haber visto a Selena Gomez en compañía de Jimmy Butler ya en otras ocasiones.

Tanto el escolta de los Miami Heats, de 31 años de edad, como la artista de 28 años, son oriundos de Texas y no es lo único que tienen en común. Ambos han mantenido en el pasado relaciones con otras celebrities. Butler estuvo con la modelo Kaitlin Nowak, con la que tiene una hija. También se le ha relacionado sentimentalmente una de las protagonistas de 'Pretty Little Liars', Shay MItchell, o con la rapera Iggy Azalea.

No obstante, el portal E! News asegura que la actriz de ‘Los Magos de Waverly Place’ ha manifestado que quiere tomarse su posible nuevo idilio con calma, así que los fans tendrán que esperar aún un tiempo para poder ver a Gomez y a Butler abiertamente juntos.

