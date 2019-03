Niall Horan ni confirma ni desmiente los rumores sobre una posible relación con Selena Gomez

Pero a la vista está que ellos no dan importancia a ese episodio de su vida, y que por encima de eso, entre la cantante de 23 años, y el cantante de 21 años , lo que surgió fue una bonita amistad . Y nos lo demostraron en los AMAs 2016, cuando compartieron un tierno abrazo , y el cantante de 'One Direction' aprovechó para felicitar a Selena por su actuación. Como decíamos, esto hizo que todos estuviésemos pendientes de lo que pasaba entre ellos.

Niall Horan was asked about Selena in a recent interview and he happily responded 😂 pic.twitter.com/65uQUf9xcT