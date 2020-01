Selena Gomez ya acaparó todos los titulares con el lanzamiento de 'Lose You To Love Me'. Un sencillo en el que [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/celebrities/famosos-hollywood/selena-gomez-justin-bieber_201911255ddbe4770cf22013adf7bc4a.html|||le lanzó más de una indirecta a su ex Justin Bieber…]]

Ahora, y por primera vez, la cantante ha confesado en una entrevista para la emisora NPR que en su single de presentación del álbum 'Rare' hablaba de su noviazgo con Justin: "Al final me infundió fuerzas. Mantener esa mentalidad de víctima puede resultar muy peligroso. No estoy tratando de faltarle al respeto a nadie, pero sí siento que fui víctima de cierto nivel de abuso. Creo que eso es algo que he tenido que descubrir cómo procesar como adulta para comprender las decisiones que tomé".

Aunque la ex estrella de Disney no niega que su relación con Bieber le haya dejado también "recuerdos preciosos que guardaré para siempre". Considera que la manera en la que terminó su relación acabó por empañar todos esos aspectos positivos: "'Lose You to Love Me' no es una canción cargada de odio. Es una canción en la que digo que viví algo bonito, y que jamás lo negaría. Resultó muy complicado y me alegro de que se haya terminado. Me pareció que esa era una buena opción para decir que se había acabado todo y que lo comprendo y lo acepto, y ahora estoy abriendo un nuevo capítulo de mi vida".

Unas impactantes declaraciones que no sabemos cómo se tomará Bieber, pero lo cierto es que ahora Selena está hablando más que nunca...

