Caitlyn Jenner presenta su candidatura al Senado como representante del Estado de California

Caitlyn Jenner ha dado un notición anunciando su candidatura por el partido republicano de Donald Trump. Lo que pretende con esta decisión es limpiar la imagen del partido republicano y, sobre todo, apoyar y defender los derechos del colectivo LGTBI en la sociedad. Debido a que desde el partido no se han puesto en contacto con ella, Caitlyn ha decidido presentarse al Senado como la representante del Estado de California.

La fama de Caitlyn desde que dejara de ser Bruce ha ido en aumento, y ésta quiere aprovechar su popularidad para influir en la sociedad de manera positiva.

Además ha concedido una entrevista al programa 'AM970' en Nueva York donde ha hablado sobre esta iniciativa: "Me gusta la política, en los últimos seis meses lo he estado pensando. Ahora solo debo encontrar dónde podría ayudar más", confesaba afirmando que la idea que se tiene del partido republicano es errónea: "La percepción del partido republicano es que son solamente hombres blancos y ricos tratando de hacer dinero. Yo apostaría por la próxima generación, para que haya un cambio de percepción hacia el partido y ese cambio debe ocurrir desde la equidad".

Algunos de los puntos que está decidida a cambiar, en el caso de que consiguiera entrar, son la aceptación del matrimonio homosexual y habilitar el acceso a los baños públicos para las personas transexuales.

No es la primera vez que vemos como a una celebrity saca su faceta política y decide formar parte de la vida política de su país. En 2015 fue Carmen Lomana quien también estaba decidida a formar parte del Senado, aunque sus esfuerzos no sirvieron para mucho y no lo volvió a intentar en 2016.

Pero… ¡Caitlyn está decidida!