Caitlyn Jenner desvela cómo eran sus relaciones sexuales con Kris Jenner

Caitlyn Jenner se ha sincerado en el último libro que ha sacado a la luz, 'Secretos de mi vida'. El padre de las hermanas Jenner, que anunció el pasado 2015 que quería someterse a una intervención de cambio de sexo, ha recogido algunos de sus momentos más íntimos en este último trabajo.

La estrella televisiva ha hablado sobre su vida sexual con la matriarca del clan Kardashian Jenner, Kris Jenner, y ha revolucionado a todos los seguidores de la familia. Al parecer, aunque las relaciones sexuales que mantenía con Kris estaban marcadas por el amor que sentían el uno por el otro, Caitlyn no siempre estuvo de acuerdo porque no estaba completamente cómoda con ella. Pero ha querido señalar que al principio de su relación mantuvieron "sexo bueno y frecuente".

Además, el padre de las pequeñas del clan ha confesado en otra de sus declaraciones que no quiere volver a mantener relaciones sexuales con otra mujer por ahora. "Una futura compañera sexual femenina? No sucederá, al menos por ahora, y tal vez no sea nunca", asegura Jenner en su libro. Aunque no está cerrado a las relaciones con hombres tal y como ha confirmado en su último trabajo: "Un futuro compañero sexual masculino? Nunca he tenido la inclinación. Pero tal vez esa actitud podría cambiar si tengo la cirugía final".

Por lo pronto parece que el sexo no es su preocupación principal: "No tengo apetito sexual, por lo que la obsesión del público sobre si yo recibiría una cirugía de confirmación de género es molesto para mí", explica Caitlyn.