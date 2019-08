Bradley Cooper le ha tocado pasar la segunda quincena de agosto junto a su hija Lea, de 2 años. Recientemente el actor se tuvo que reencontrar con su ex Irina Shayk en un encuentro de lo más distante en el aeropuerto de Ibiza para dejar a la pequeña junto a a su padre. Desde esa fecha se ha perdido la pista de la modelo rusa, aunque sí se ha visto al actor recientemente pasando el día junto a su hija en Disneyland.

Allí el interprete ha disfrutado de un día de película junto a Lea, tal y como se ha visto en unas imágenes en exclusiva del portal TMZ , donde padre e hija se han montado en todas atracciones posibles del parque temático. Aunque lo que más ha sorprendido ha sido el extraño cambio de look que ha elegido Cooper tras su ruptura con Irina Shayk, un look que no ha sido muy bien recibido por los fans del actor.

Bradley ha dejado atrás su barba y su pelo largo y ha optado por bigote y un peinado que no parecen muy actuales, y algunos de sus seguidores no han dudado en dejar comentarios de lo poco que les gusta su nuevo look, mientras que otros se han preguntado si es para alguna película: "Por favor decidme que este look ochentero es para algún personaje. Está horrible", o "Eso sí que es un bigote intenso", han sido algunos de los comentarios que han dejado sus fans.

