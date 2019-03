Ryan Phillippe responde a su supuesto romance con Katy Perry

Ryan Phillippe ha dejado claro en su cuenta de Twitter que no está manteniendo una relación con Katy Perry. Sin embargo, el actor no ha puesto fin a las especulaciones de una manera normal sino que ha publicado un tiut donde ha hecho relucir su sentido del humor.

Phillippe ha permanecido callado sobre los rumores de su relación hasta ahora, que ha lanzado un divertido tuit con el que ha recibido miles de comentarios. El hecho de que los paparazzi les acosen y que incluso haya helicópteros en su casa para tratar de buscar a la cantante le han sacado de quicio.

"No estoy saliendo con Katy Perry. Casi no la conozco. Por favor, dejad de volar helicópteros sobre mi casa. No está aquí. Gracias", escribía el actor en un tweet que pronto recibió la respuesta de la cantante que no dudó en bromear: "¿Puedes dejarme salir de este sótano, por favor?", a lo que Ryan Phillippe respondió rápidamente con contundente "jamás", siguiéndole la broma.