Demi Moore está dispuesta a no guardarse absolutamente nada, por lo que aprovechando la publicación de sus memorias 'Inside Out' para hablar sobre algunos de los momentos más duros de su pasado. Y si ya en el libro relataba la dura lucha de su madre contra las adicciones, o los problemas en su matrimonio con Ashton Kutcher, sacando a la luz detalles tan íntimos como que aceptó hacer tríos con el actor, algo de lo que ahora se arrepiente, parece que Demi no ha hecho más que comenzar. Ha sido en una entrevista concedida a Diane Sawyer para ABC News, donde la actriz ha terminado confesando uno de los episodios más traumáticos de su vida.

Según ha contado, durante su infancia su familia se trasladaba constantemente para huir de las infidelidades de sus padres y de los cobradores de deudas, además de tener lidiar con el alcoholismo. Y no solo eso, sino que su madre incluso la prostituía por dinero, llevándola a bares para llamar la atención de los hombres cuando apenas tenía 15 años. Además, Moore ha relatado como un día su madre incluso trajo un hombre a casa y permitió que la violara a cambio de 500 dólares.

Una duras declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, aunque los problemas no quedan ahí. Y es que la actriz tampoco ha dudado en reconocer que todos esos traumas, sumados al éxito repentino que tuvo a los 19 años cuando obtuvo su primer papel en la famosa serie 'Hospital General', le hicieron caer en el consumo de alcohol y de cocaína.

