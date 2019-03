Ariel Winter explota ante las críticas por uno de sus looks más polémicos

No es la primera vez que la forma de vestir de la actriz de 'Modern Family' Ariel Winter es motivo de noticia. Pero en esta última ocasión la intérprete no ha podido contenerse ante los comentarios negativos por el look que escogió en la presentación de la última temporada de la serie.

Ariel ha escogido Instagram para mostrar su desacuerdo por estas críticas mandando un tajante mensaje donde reivindica que todo el mundo debería vestir como quisiera siempre que le haga feliz: "¿Qué le importa a la gente que no vistiera con ropa informal como los demás en el photocall? ¿Por qué tengo que ser como todo el mundo? ¿Por qué la gente no puede dejar a los demás sentirse a gusto con ellos mismos vistiendo como quieran?", empieza diciendo.

Y añade: "¡Poneros lo que os dé la gana! Siempre y cuando os sintáis bien con ello, es lo único que importa. No permitáis que nadie reprima lo que sois y no os permita expresaros. No tengo nada más que decir", concluye.

Y es que, al parecer entre los comentarios se destacaba que Winter llevaba un vestido muy provocador para el evento, con un pronunciado escote y transparencias, mientras que el resto de sus compañeros habían escogido un look mucho más informal. ¿Te parece para tanto la polémica?