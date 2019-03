Alexa Chung y Alexander Skarsgärd ponen fin a su relación

Alexa Chug y Alexander Skarsgärd han puesto punto y final a la que fue su relación durante dos años. Parece que el actor no ha querido perder ni un minuto más y se ha lanzado a conocer a la modelo Toni Garrn, exnovia de Leonardo DiCaprio.

Una fuente cercana a la modelo aseguraba que en esa primera cita no todo fue sobre ruedas y que podría no volver a haber un segundo encuentro. Además, fue un encuentro de lo más peculiar ya que Toni acudió acompañada por dos amigas.

Hasta ahora son solo rumores los que indican la posible relación ya que la ruptura con la 'it girl' es todavía reciente y el actor asegura no estar del todo recuperado. Por otro lado, Alexa ha reconocido que no es ese tipo de personas que se enamora fácilmente: "No me gusta que me digan qué tengo que hacer y tampoco quiero estar encerrada. No quiero sentir como si tuviese que estar en todos los lados. Soy bastante inquieta. Es una pesadilla ligar conmigo, creo".