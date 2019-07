Alejandra Rubio cada vez se muestra más cómoda con la atención mediática, así lo muestra en su canal al contar la relación que tiene con su abuela, sus notas de selectividad o las prohibiciones que le impone su madre, Terelu Campos, aunque ya se haya independizado y viva con su novio, el Dj Álvaro Lobo.

Unas declaraciones que contaba en su último episodio, y es que a pesar de su temprana edad, ya se ha emancipado y es independiente junto a su pareja, aunque hay algunas normas que tendrá que seguir cumpliendo aunque ya no viva junto a su madre.

Según comentaba Alex, sí que le gustaría realizarse una operación estética y si no lo ha hecho es por que su madre la mataría, comentaba entre risas: "Sí que he pensando en ponerme un poco de labio arriba, pero creo que mi madre me deshereda. Me hago algo en la cara y me mata". Aprovechando que ya había mencionado a la presentadora, también desveló otra de las normas que tenia que cumplir: "Yo vivo sola, soy independiente económicamente, y con todo solo os digo que no me deja salir a Fabrik".

Dos normas que la hija de Terelu parece tomarlas muy en serio y hacer caso a su madre, a la cual no parece gustarle mucho que su niña se dedique al mundo de la noche con su novio Dj, pero Alejandra afirmó también que a pesar de trabajar en la noche, ella y su pareja no beben alcohol, una declaración que tranquiliza mucho a la colaboradora.

Seguro que te interesa...

Alejandra Rubio presenta por fin a su hermano Sergio