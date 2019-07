Tamara Gorro no duda en dejar que su querida 'Familia Virtual' indague dentro de su vida privada y quiera saber más acerca de ella, aunque siempre desde el respeto y hasta cierto límite.Y es que en uno de los últimos vídeos que la colaboradora televisiva ha subido a su canal de Youtube, ha organizado una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, aunque ha habido una cuestión sobre su hijo Antonio que no ha terminado de gustarle.

"He contestado las bonitas y algunas que me he encontrado que, para mí, no son agradables", explicaba. Y es que una seguidora ha indicado que a su hijo Antonio "se le ve siempre muy lento", algo a lo que Tamara no ha dudado en responder de forma contundente.

Justo hace unas semanas Tamara celebraba junto a su marido, Ezequiel Garay, y su hija mayor Shaila, el bautizo del pequeño. Tamara vivió este día tan especial en familia y es que para ella sus pequeños son lo más importante del mundo.

