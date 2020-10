Tamara Gorro felicita a su hija por su quinto cumpleaños

Este fin de semana ha sido de celebración en casa de los Garay Gorro. Ayer Tamara felicitaba a Ezequiel por su 34 cumpleaños y hoy le ha tocado el turno a su hija Shaila por su quinto cumpleaños. La orgullosa esposa y mamá ha querido compartir dos fotos muy emotivas acompañadas de una dedicatoria para cada una de sus personitas especiales.

A Shaila, su hija, Tamara le ha querido agradecer que llegara a su vida, con una dedicatoria en la que escribía: "La ilusión de cumplir cinco años es inmensa, la edad perfecta para imaginar y soñar. Tener regalos y solo sentir felicidad, ser la protagonista. Verás hija, para mi cada día que amanece es igual de especial que hoy. Pero... ¿sabes la única diferencia y lo que significa para mi el 11 de octubre? Recordar cómo fue el cambio de mi vida y el final de todo lo pasado... Ese sentimiento me produce mucho orgullo, porque gracias a todo lo vivido llegaste tú y cómo siempre digo, lo volvería a pasar una y mil veces más, no cambiaría absolutamente nada, ni siquiera el sufrimiento, porque el resultado fue el ansiado y deseado, tú."

"Nunca tuve miedo porque me pudieras rechazar al ser conocedora por la manera que llegaste a este mundo. Porque ya lo sabes, lo explicas perfectamente y es cuando viene mi gran emoción y vulnerabilidad. La confirmación a lo que ya suponía, no sólo lo aceptas, es que me miras a los ojos, me abrazas y has llegado en una ocasión a decir, gracias... Shaila mi amor, no sabes lo que esto significa para mamá... No te puedes imaginar lo que siento cuando percibo que no puedes estar separada de mi ni un segundo, cuando me dices te amo, escuchar tu frase favorita: juntas siempre. Tu sonrisa alimenta mi alma, tus abrazos son mi motor, los besos inyectan mi energía. Nuestro vínculo no se creó hace cinco años, comenzó a fabricarse desde el día que comenzó tu búsqueda y créeme que jamás será destruido. Todos tenemos un motivo por el cual llegamos y permanecemos en esta vida, el mío lo sé desde hace mucho tiempo: cuidaros, protegeros y amaros de manera infinita. Porque hasta el día que no esté en este mundo seguiré haciéndolo. Gracias hija, gracias. TE AMO POR SIEMPRE Y CON MI ALMA. FELICES CINCO AÑOS HERMOSA DE MAMÁ."

La felicitación a Ezequiel Garay

Para expresar sus mejores deseos a su marido, Tamara también le dedicó una bonita y romántica foto al futbolista. En ella se les ve abrazados y riendo, en una actitud cariñosa que ha llevado a esta pareja a estar juntos diez años. Acompañando a la fotografía, Gorro ha escrito una dedicatoria para Garay: "La fecha de un cumpleaños es muy especial... Es vida, y ella nos da la posibilidad de vivir momentos únicos, especiales, buenos y también malos. Todos ellos los hemos pasado juntos, celebrando lo bonito y superando lo malo. Aprendiendo de lo errores y potenciando las virtudes. No existe la pareja perfecta, ni tampoco la persona. Pero sí aquella que te demuestra que la perfección nunca la encontrarás, que los obstáculos se superan con la unión."

"Y entonces te enamora por sus valores y forma de ver la vida... Ese eres tú, esa persona que jamás me soltó la mano. Con tan solo veinticuatro años, siendo unos niños, nos comprometimos, decidimos crecer y aprender juntos. No lo hemos tenido fácil, pero como dije al principio lo hemos superado y aquí estamos celebrando un nuevo cumpleaños. Ya van diez y créeme, por mi parte serán todos los que la vida nos permita celebrar juntos. Porque alguien como tú, lo quiero cerca de mí cada día. MUCHAS FELICIDADES, compañero, amigo, novio, marido y papá. TE AMO CON LOCURA Y POR SIEMPRE".

Puedes ver ambas felicitaciones y dedicatorias en el vídeo superior.

Seguro que te interesa...

Tamara Gorro baila sensual como Jennifer Lopez en 'Pa Ti'

Tamara Gorro revela cómo se encuentra su hijo tras haber sido operado: "Está muy molesto como es normal"