Sergi Pedrero, The Tripletz, acusado de ligar con menores

Sergi Pedrero ha paralizado toda su actividad profesional. El amigo íntimo y exmanager de Dulceida ha hecho un parón indefinido después de que haya sido acusado a través de las redes sociales de ligar con menores de entre 15 y 17 años, tal y como recogió hace algunas semanas la web The Wat Mag, y de lo que ahora también se hace eco el portal Jaleos de El Español.

Sergi, muy conocido también por formar parte de The Tripletz, el canal de Youtube que fundó hace cuatro años junto a su amigo y socio Lucas Loren, ha emitido un comunicado para informar de que abandona de forma indefinida las redes, su principal fuente de ingresos.

Y es que a través de Twitter son varios los usuarios que le señalan de haber utilizado su posición de influencer para, presuntamente, ligar con chicos menores. Algo de lo que él se defiende reiterando su inocencia: "Quiero reiterar que nunca me he aprovechado o he actuado de forma perversa para ligar con nadie ni he usado mi relativa fama para ello y mucho menos de mala fe".

Una complicada situación que “me está afectando hasta tal punto que provoca daños en mi salud”, por lo que ha decidido eliminar todo rastro suyo tanto en Twitter como en Instagram tras lo que él considera un “linchamiento público”.