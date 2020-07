Sara Carbonero ha viajado de nuevo a Madrid para presentar la colección 'Flash Collection' que ha lanzado Polaroid. La presentadora se ha convertido en la imagen de su nueva campaña.

Durante el evento, Sara dedicó unos minutos a hablar con la prensa y confesó qué es lo que hace para hacer frente a todas las críticas y que le afecten lo menos posible. Un momento en el que se vivió cierta tensión ya que Sara no entendió una de las preguntas que le lanzaba una de las periodistas: "Solo que me hagas ya la pregunta me parece como un poco una ofensa", le responde la presentadora.

