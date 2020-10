La increíble fiesta sorpresa que Rocío Flores le ha organizado a la mujer de su padre, Olga Moreno: ''Lo mejor para la mejor''

Rocío Flores nunca oculta el gran amor que siente hacia la mujer de su padre y madre de su hermana, Olga Moreno, y esta vez no iba a ser menos. Y es que el pasado 3 de octubre la diseñadora celebraba un día muy especial: su 45 cumpleaños, que estuvo marcado por la ausencia de la joven debido a que ésta se encontraba de viaje con unos amigos. Pero ello no ha sido un impedimento para que haya podido soplar las velas junto a ella, aunque no haya sido ese preciso día.

Ahora, tres semanas después de su cumpleaños, la hija de Antonio David Flores ha querido sorprender a la empresaria con una fiesta sorpresa con la que ha vuelto a dejar constancia del gran cariño existente entre ambas. ''Fue el cumpleaños de Olga hace poco y no pude estar... Ahora le he querido hacer un súper regalo y he organizado una beauty party ¡Lo mejor para la mejor!'', manifestaba Rocío a través de sus Stories de Instagram.

Olga y un grupo de amigas pudieron disfrutar de una increíble jornada de belleza donde contaron, entre otros, con masajes tailandeses, tratamientos faciales y exfoliaciones corporales. Una relajante jornada de ensueño que la hija de Rocío Carrasco quiso inmortalizar en sus redes con dos fotografías de la fiesta con las que dejaba un breve resumen de ese día tan memorable.

''Quería regalarte algo especial, algo mágico, que pasaras un día de ensueño con tus amigas, que te olvidaras del mundo por un día y te centrases en ti, en disfrutar de ti, porque sí. Porque te lo mereces todo'', ha afirmado junto a las imágenes. Y cómo no iba a ser de otra manera, la malagueña también quiso expresarle públicamente su agradecimiento: ''El mejor regalo que me han hecho. Gracias rubia, eres lo más. Te quiero'', ha escrito junto al post.

