La guerra entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco no cesa, y es que si bien el empresario parecía estar levantando cabeza después de mucho tiempo hundido, atreviéndose incluso a volver a la televisión y participar en un reality, parece que su ex no está dispuesta a darle tregua. Ahora, la hija de Rocío Jurado le ha vuelto a demandar y el juzgado le ha dado la razón, obligándole a pagar una elevada suma de dinero.