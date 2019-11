Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo fueron la sorpresa de los MTV EMAs de Sevilla. Pero de lo que más se ha hablado en estos días fue del ataque de celos que la modelo sufrió cuando el futbolista se cruzó durante la gala con Rita Pereira, la actriz portuguesa con la que Cristiano habría estado relacionada en el pasado según los medios lusos.

Ahora ha sido la propia Rita la que ha querido responder contundentemente a lo sucedido durante ese encuentro que, según sus palabras, nunca existió: "Es repugnante que en un evento en el que ni siquiera me encontré con Cristiano y Georgina, la prensa fantasee con una situación que no estaba cerca de suceder. No nos vimos, no nos cruzamos, hicimos la misma alfombra roja en diferentes momentos y vimos el espectáculo desde lugares completamente opuestos".

Nada que ver con la información que salió a la luz en la que, según testigos presentes, Rita saludó muy efusivamente a Cristiano lo que provocó que Gio quedara en un segundo plano. Algo que habría provocado los celos de la de Jaca y que habría terminado con una reprimenda por parte de Georgina a su pareja.

Dada la magnitud que ha cogido esa supuesta escena, Rita, además de desmentirla, ha querido sentenciar: "Las revistas ni siquiera han tratado de comunicarse conmigo para darme la oportunidad de confirmar o refutar este problema, como dicen. Lamento mucho que lo que tengo para ofrecerles, en términos editoriales, es este tipo de contenido falaz y recreado sin ninguna base real. Independientemente de si soy una figura pública y tengo millones de seguidores, tengo los mismos derechos que cualquier persona: el derecho a un buen nombre. A pesar de ser actriz de medios, también soy mujer y madre, así que aprecio el mismo respeto que ha estado gobernando en mi vida".

Seguro que te interesa...

La increíble postura de Georgina Rodríguez donde su trasero llama especialmente la atención