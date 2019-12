¡Cómo nos gusta cuando nuestros famosos nos abren así su corazón! Y el último en hacerlo ha sido Risto Mejide…

El famoso presentador que hace pocos meses se convertía en padre de su segunda hija junto a la famosa influencer Laura Escanes, ha mostrado su orgullo de padre, y es que su hijo mayor, fruto de una relación anterior, ha cumplido 10 años.

Una fecha muy especial que Risto Mejide ha querido compartir con todos sus seguidores dedicándole un precioso mensaje a su hijo a través de las redes sociales publicando una foto junto a él donde sorprende lo mayor que está ya.

"Hoy hace 10 años que me convertiste en alguien distinto. Con la misma apariencia, pero distinto. Porque cuando cambian tus prioridades, ya no vuelves a ser el mismo nunca más. Hoy tú te has convertido en este pequeño gran hombre del que me siento tan orgulloso. Estrenando evoluciones cada vez más importantes. Este año, de hijo único a hermano mayor. Es un honor conocerte cada día un poco más. Un placer disfrutarte cuando podemos estar juntos. Y un verdadero lujo seguir aprendiendo de ti. Serás todo lo que quieras ser. Porque te sobran las 4 cualidades imprescindibles para lograrlo: bondad, criterio, voluntad e inteligencia. Te quiero, hijo mío. Feliz cumpleaños. #elhombredemivida", escribe el presentador en este bonito post.

