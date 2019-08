Plácido Domingo ha sido acusado por nueve mujeres de acoso sexual. Así lo ha publicado esta madrugada la agencia norteamericana Associated Press, que recoge los testimonios de ocho cantantes y una bailarina sobre el comportamiento inapropiado del tenor de 78 años a lo largo de tres décadas.

"Que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla", confesaba una de ellas. Pero solo la mezzo-soprano Patricia Wulf ha dado sus nombres y apellidos, ya que el resto han preferido mantenerse en el anonimato.

Además, existen testimonios de músicos, recogidos por la agencia, que aseguran haber sido testigos del tratamiento inadecuado de Plácido Domingo. Es más, según las mujeres que le han denunciado, sus compañeros de profesión solían advertirles de no quedarse a solas con él.

Tras ser preguntado por estas denuncias, Plácido Domingo ha querido dar su versión: "Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, imprecisas. Aun así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada".