Paula Echevarría, acusada de hacer trampas

Paula Echevarría ha decidido practicar yoga. Son ya muchas las celebrities que practican esta disciplina, y ahora la actriz se ha sumado, aunque el camino para lograr resultados óptimos no ha sido el más correcto según algunos de sus seguidores, que opinan que está haciendo trampas.

Y es que, tal y como ella misma ha desvelado en Instagram, ha optado por alternar con el pilates para conseguir algunas posturas del yoga y dejar de sufrir tensiones. De ahí que muchos no hayan dudado en atacarla realizando comentarios como: “Para alcanzar algunas posturas de yoga solo hay que hacer yoga… en el yoga hay que disfrutar el camino, no tenemos ninguna meta”, o “El yoga no es sólo hacer postura, es el estado que llegas cuando consigues unir mente y cuerpo”.

Pero no todo son críticas, ya que amigos y compañeros como Arantxa de Benito o Issasaweis la han animado: “Es brutal…. Ganas mucha elasticidad!!!! Molaaa!!!”, escribía la primera.