Paula Echevarría al fin ha hablado sobre los rumores de infidelidad que la llevan rondando las últimas semanas, y es que Kiko Matamoros desveló en el programa de televisión en el que colabora que la actriz podría haberle sido infiel a Davis Bustamante durante su matrimonio con un famoso compañero de reparto.

E inmediatamente todos los ojos se posaron en Miguel Ángel Silvestre, con quien la asturiana compartió serie durante varios años. De hecho, hace poco que el actor quiso desmentir los rumores asegurado que entre Paula y él nunca ha habido nada más allá de una bonita amistad.

Así, ahora ha sido la asturiana la que se ha decidido a hablar durante los Premios GQ: "Los rumores que han salido estos días me parecen ridículos y han salido a destiempo. Me molestan las mentiras, aunque sea la cosa más tonta, pero siempre que se miente me molesta. Yo con Miguel estoy feliz", ha recalcado poniendo fin así a todos los comentarios.

Seguro que te interesa...

Paula Echevarría retoca sus piernas en su primer posado oficial con Miguel Torres