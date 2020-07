Las románticas vacaciones de Paula Echevarría y Miguel Torres en las que tienen claro lo único que les hace falta

Paula Echevarría y Miguel Torres tienen una relación cada vez más asentada. A pesar de que pasar los meses de confinamiento juntos era todo una prueba de amor, los enamorados la han superado con creces. A pesar de que han aclarado que no piensan ni en boda ni en niños, el confinamiento no ha supuesto ningún problema, es más se les ve más enamorados que nunca.

Paula y Miguel han decidido hacer un recorrido por la geografía española en estas vacaciones tan diferentes y atípicas. El primer destino veraniego de la pareja fue Asturias. El futbolista ha acompañado a la actriz en su visita a la ciudad que la vio nacer. Allí han pasado tiempo con la familia y amigos de ella, donde él se siente cada vez más a gusto. Después han visitado Marbella donde han cenado en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad con amigos.

Las vacaciones de la pareja continúan con el recorrido por España en Menorca. La actriz ha compartido imágenes de lo enamorados que están, la ultima la acompañaba de un bonito mensaje, "All you need is love", para expresar que solo se necesitan ellos para ser felices.

Seguro que te interesa...

El impactante bronceado de Paula Echevarría: "Jolín, estás muy morena"