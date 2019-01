Natalia Sánchez y Marc Clotet se convierten en padres un mes antes de lo previsto

Natalia Sánchez y Marc Clotet se han convertido en padres un mes antes de lo esperado. Pero ambos han mostrado su ilusión por conocer a la pequeña Lia antes de tiempo y poder tenerla ya nada más empezar el año entre sus brazos.

Ha sido unos días después cuando Natalia ha querido subir una foto de su pequeña, acompañándola de un texto explicando los maravillosos días que están pasando: "Y llegó el día...08/01/2019. Desde hace 36h he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida. Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aun que nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas…), todo ha ido de maravilla", ha asegurado la actriz.

Además ha querido trasmitir que ha sido un parto natural y tiene el mejor de los recuerdos, agradeciendo también al hospital su espectacular trato: "Ha sido un parto natural INCREÍBLE y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. GRACIAS al equipo del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona".

Por último, ha querido dedicarle unas tiernas y cariñosas palabras a su pareja: "Para ti, Marc Clotet, no tengo palabras... simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco que amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas", quien le ha respondido segundos después subiendo la misma imagen.

Unos padres que han dejado claro cuáles son los valores que le quieren transmitir a su pequeña: "Solo quiero que sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, sino que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos".