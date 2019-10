Mónica Cruz ha revolucionado a sus seguidores sin pretenderlo, y es que acaba de ser de lo más criticada debido al exceso de Photoshop que hay en la última imagen que ha compartido en Instagram. En la instantánea, procedente de una campaña publicitaria para la marca de joyería Majorica, donde la que la actriz ha diseñado una nueva colección de joyas inspirada en madres e hijas, Mónica aparece casi irreconocible.

"Os presento mi nueva colección que he diseñado para @majoricaofficial... Una colección llena de magia y recuerdos de mi experiencia como madre, que simboliza el vínculo tan especial que existe entre madres e hijas. @majoricaofficial donará 1€ por cada pieza vendida de esta colección para la lucha contra el #cáncer a @fundacion_fero. Disponible en tiendas y online", ha anunciado en la publicación.

Algo, ante lo que sus seguidores no han tardado en reaccionar: "No te reconozco", "Te veo rara… esos retoques…", "Photoshop máximo", "Pues siento decirte que la expresión, retoque o lo que quiera que tenga la foto no ayuda. Te he visto mucho más guapa", le han escrito.

¿Se habrá hecho la hermanísima de Penélope Cruz algún retoque estético o todo es producto de un exceso de edición? Recordemos que hace unos meses la actriz también sorprendía con un arriesgado y favorecedor cambio de look.

Seguro que te interesa...

Mónica Cruz revela a quién se parece su hija