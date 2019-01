La dura respuesta de Miguel Bosé a todos aquellos que han criticado su aspecto

Miguel Bosé fue duramente criticado hace unos días cuando subió un vídeo a su cuenta de Instagram con la intención de felicitar el año nuevo a sus seguidores. Minutos después el vídeo ya tenía cientos de comentarios criticando su desmejorado aspecto, ya que lucía una barba muy larga y una voz muy ronca. Además, algunos lo relacionaron con la reciente separación de su pareja y con el alejamiento de dos de sus hijos.

Miguel Bosé en el vídeo que ha preocupado a sus fans | Instagram Miguel Bosé

Cansado de tanta polémica, Bosé borró el vídeo para no seguir leyendo los duros mensajes. Pero no ha querido quedarse callado, y ahora ha querido responder duramente a todos aquellos que le criticaron por su deteriorado aspecto físico: "Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería. Feliz año", reza el vídeo.

Una publicación que, en tan solo unas horas, ya ha obtenido más de 17.000 likes y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores: "Muy bien dicho", "Pues haces muy bien Miguel. Disfruta de tus vacaciones y pasa de tanto cotilleo" o "No tienes que contestar a nada, solo descansar, ser feliz y hacernos feliz con tú voz y tú presencia".