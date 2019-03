La situación complicada en la que Miguel Ángel Silvestre recuerda a su padre fallecido

Este pasado martes celebrábamos el Día del Padre, un día muy especial en el que las redes sociales se plagaron de mensajes de lo más emotivos y cariñosos. Pero entre todos ellos ha habido uno que nos ha enternecido especialmente, el de Miguel Ángel Silvestre.

El pasado mes de diciembre el padre del actor perdía la vida tras luchar contra una larga enfermedad, un duro momento para él donde estuvo rodeado del cariño de sus familiares y amigos.

Y como no podía ser de otra manera, MAS ha querido recordar a su padre en este día compartiendo con sus seguidores un mensaje donde agradece a su padre la huella que ha dejado después de que un amigo suyo le ayudase en una situación complicada.

"El otro día me vi en una situación complicada donde necesitaba ayuda, un hombre se acercó y me dijo: 'Tú padre trabajo conmigo, era un gran tipo, aquí todos le queríamos. No te preocupes que me voy a encargar de que todo vaya bien' Esta es la herencia que me dejo mi padre, el rastro de su buena energía. Su generosidad habita en mucha gente. Gracias Papa allá donde estés. Feliz día del Padre", escribe el actor junto a una imagen donde aparece con su padre.