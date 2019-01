El problema que ha hecho que Mario Vaquerizo no pueda salir de la cama estas Navidades

Mario Vaquerizo ha tenido un gran año repleto de proyectos televisivos que le han dado mucha fama y apoyo. Con su hiperactividad, consigue animar a quien esté a su alrededor, ya sea en el ámbito profesional O en el personal. Sin embargo, el marido de Alaska no ha terminado el año como le gustaría.

Un pinzamiento en la espalda ha provocado que el cantante haya tenido que estar metido en la cama durante la mayor parte de las fiestas navideñas. Ante tanta ausencia, sus seguidores se preocuparon y, finalmente, optó por subir una divertida foto en su Instagram contando lo sucedido.

Una situación que, reconoce, ha sido dura pero que en muy poco tiempo volverá a darlo todo: "A ver cómo empiezo: Antes de nada muy feliz Año nuevo a todos. Llevo varios días desaparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento o como se diga en la espalda que me sigue teniendo k.o y sin ganas de nada ni nochevieja ni contestar a mensajes ni ganas de hablar (y mira que es difícil)... en fin un cuadro y con un diagnóstico que me obliga a estar en reposo durante más de una semana. Pero como soy una mariquita inquieta y no puedo quedarme quieta fiel a mi naturaleza solo desearos lo mejor para este año y avisaros que en breve el huracán vaquerizo volverá por la puerta grande mientras tanto besos para todas".