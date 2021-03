El gran parecido de Mario Casas y su hermano Óscar por su nuevo pelo

Parece que el Goya al Mejor Actor Protagonista que Mario Casas ganó hace tan solo unos días por su papel en la película 'No Matarás' no es lo único que ha cambiado en la vida del actor últimamente, sino que este también ha apostado por un cambio de look que además hace que se parezca indiscutiblemente aún más a su hermano, Óscar Casas. Y es que aunque la similitud entre ambos siempre ha sido notable, ahora más que nunca te costará saber quién es quién, gracias a su apuesta por lucir el mismo corte de pelo.

Y esto se ha hecho visible a raíz de la última publicación en las redes sociales de Óscar, que se muestra en el vídeo de arriba, y donde aparecen ambos hermanos de pie, uno junto al otro, muy sonrientes, y además, con el pelo algo más largo de lo habitual en el caso de Mario, a quien se le acostumbra a ver con el pelo bastante más corto que el que lleva ahora.

Pero parece que en esta ocasión ha querido seguir la estela de su hermano menor, algo que, como era de esperar, ha revolucionado a todos sus seguidores, quienes no han dudado en dar me gusta a la publicación consiguiendo casi 500.000 en unas horas. Pero esto no ha quedado ahí, sino que su gran parecido ha provocado un sinfín de comentarios... Y es que hasta la propia Begoña Vargas, novia de Óscar, ha escrito: "Madre mía", acompañado de un emoticono que representa un auténtico flechazo y que demuestra que ella está también fascinada tanto con su pareja como con su cuñado.

Y lo cierto es que tanto uno como otro causan sensación entre todos sus fans sea cual sea la publicación que comparten, lo que se hace más notable cuando los hermanos aparecen juntos en una misma instantánea.

