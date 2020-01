María Teresa Campos se sincera en exclusiva en la revista Hola sobre su ruptura con Bigote Arrocet. Tras muchas idas y venidas, la pareja ponía punto y final a su relación esta Navidad, y ahora la presentadora ha decidido sincerarse y confesar la verdad sobre lo sucedido.

"No pretendo tampoco decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera", comienza diciendo la malagueña.

Según declara en Hola, los rumores sobre que Bigote la dejó por mensaje son ciertos: "Por WhatsApp me dijó adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor".

María Teresa ha intentado capear los altibajos de esta relación con la mayor normalidad posible y siempre ha defendido al cómico, pero ahora se ha quedado profundamente decepcionada por lo sucedido.

María Teresa Campos en exclusiva en la revista Hola | Hola

