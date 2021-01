El inesperado comentario que lleva a pensar que María Pedraza y Marc Márquez están juntos

El 2020 nos sorprendió con una de las rupturas más inesperadas del año. En diciembre María Pedraza y Jaime Lorente acababan con su relación de forma definitiva, tanto, que hasta borraron todas las fotos de sus redes sociales en las que se percibía cualquier rastro de la pareja. Ahora, parece que la madrileña tiene una nueva ilusión. Esta no es otra que su posible nuevo tonteo con el piloto Marc Márquez a quien le habría comentado "cute" en la publicación de Instagram que te enseñamos en el vídeo. Esto, que en español significa algo como 'qué mono', ha hecho que salten todas las alarmas.

Sin embargo, minutos después uno de los dos daba un paso atrás. El comentario fue eliminado, quizás con el objetivo de no alimentar más los rumores que ya habían salido a la luz. Pero lo que no han podido ocultar son los 'likes' continuos que se dan en las publicaciones, y aunque eso no sea nada determinante, sí que hace sospechar que estos dos jóvenes tienen más complicidad de lo normal.

Por supuesto, Marc también está soltero. Su última relación acabó antes de que comenzase la pandemia en España. El piloto habría compartido un año y medio muy feliz de su vida con la joven modelo Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, pero cualquier posibilidad de reconciliación fue imposible cuando se inició la cuarentena en la que obligatoriamente tuvieron que permanecer separados.

Ahora, su corazón puede que vuelva a estar ocupado. Y es que Marc y María comparten muchas aficiones en común, la más destacada es la pasión que ambos sienten por las motos. De hecho, a la actriz le encanta ver las competiciones y acudir a los circuitos y durante los últimos meses, se la vio en numerosas ocasiones disfrutando de las carreras acompañada por su ex. Quién sabe, igual ahora podrá disfrutar de su hobby desde una situación mucho más privilegiada.

Seguro que te interesa...

El bonito detalle de María Pedraza con Jaime Lorente que demuestra que es su mayor fan: "Tú"