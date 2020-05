María Palacios es el gran apoyo de Alessandro Lequio tras la pérdida de su hijo Álex Lequio. Son muchas las veces que acompaña a su marido a visitar a Ana Obregón, a la que en estos difíciles momentos ni sus familiares ni más íntimos dejan sola.

Pero la enfermedad ha azotado de nuevo a la vida de Alessandro y María, ya que el hermano pequeño de esta, Borja Palacios, también se encuentra muy delicado de salud, tal y como revela Hola en su último número.

Borja y Álex tenían una muy estrecha relación ya que ambos eran de la misma edad y la unión de María y Alessandro hace ya 20 años les llevó a tener una amistad casi de hermanos. Por eo ahora las palabras de Borja para despedirse de Álex tienen más siginificado.

"Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu "hermano mayor". Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon, ¡gladiador! Love you!", escribía el pequeño de los Palacios.

Y es que si ya estaban unidos de por sí, la enfermedad lo hizo aún más. Por eso no fue de extrañar que acompañara a la familia durante la íntima despedida a Álex a la que suelo pudieron acudir unos pocos dadas las circunstancias por el coronavirus.

Según revela el portal Jaleos, que ha podido ponerse en contacto con Natalia Palacios, hermana de María y Borja, el joven "se encuentra bien, está estable".

María Palacios junto a su hermano Borja en el entierro de Álex Lequio | Gtres

