María Lapiedra está feliz de nuevo por poder anunciar su embarazo. Después de abortar el pasado mes de mayo, la ex actriz porno ha vuelto a quedarse en estado y ya celebra los tres meses de su bebé, el primer hijo que tendrá junto a Gustavo González.

María además ha confesado para la revista Lecturas cómo fue su tormentosa relación con Dinio. Asegura que vivió situaciones que a día de hoy no toleraría, pero que lo hizo por amor. "Dinio me manipuló para hacer un vídeo porno. Me dijo que si no lo hacía, era porque no le quería. Yo tenía 23 años, le creí", asegura.

Pero también ha revelado algunos de los aspectos más sórdidos de su historia de amor: "Me lo hizo pasar muy mal. Se drogaba mucho. Quería poner al gato en la lavadora, me decía que en Cuba se comían gatos ¡y se lo quería comer!", asegura.