Elena Tablada y David Bisbal mantienen una batalla legal constante por la privacidad de su hija, ya que en opinión del cantante, su hija Ella se está viendo demasiado expuesta en redes sociales. Sin embargo, aunque parecía que el tema se había zanjado de forma legal, con una decisión ante la que en un principio ambas partes se mostraron conformes, Bisbal volvía a recurrir a la justicia hace poco para insistir en que su ex borrara cualquier rastro de Ella en sus redes.

Y, en esta ocasión, la que no ha querido permanecer callada es Elena Tablada madre, quien no ha dudado en dar la cara por su hija y su nieta: "Elena no ha tenido que borrar nada, lo ha borrado porque ha querido, para que no haya más lío porque si por una tontería, cuando no le dijeron que las quitara, sigue él dando la lata, pues...", ha explicado la ex suegra del almeriense.

Y ha añadido: "Es mentira que se asocie a la niña con una marca. ¿Él no la lleva también a sus conciertos? Él se la lleva y eso es una marca, porque eso es él, su propia marca. Yo no lo entiendo, es una cosa muy rara. De momento no hay solución ninguna, pero bueno".

Seguro que te interesa...

El vestido de Elena Tablada para la boda de su hermana impacta entre sus seguidoras