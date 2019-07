Después de quedar bastante satisfecha con el resultado de la anterior demanda, Elena Tablada debe hacer frente a un nuevo golpe por parte de su ex y padre de su hija Ella. Y es que David Bisbal ha interpuesto una nueva querella en su contra.

Fue el 9 de abril cuando ambos se veían las caras en los Juzgados de Alcobendas, y justo a principios de mayo el juez dictaba sentencia alegando que Elena podría seguir publicando fotos de su hija, siempre y cuando el número de las mismas fuera limitado.Sin embargo, el cantante no parece muy contento con la actitud que ha tomado la diseñadora, y considera que ha incumplido el acuerdo, que incluía no mostrar el rostro de la pequeña, por lo que ha tomado nuevas medidas legales en su contra.

Y ante la polémica, Elena no ha dudado en expresar su opinión: "Nos podrán querer ocultar, pero nunca nos podrán separar", ha manifestado en su Instagram Stories junto a una imagen de su mano y la de su hija entrelazadas. Por su parte, David todavía no se ha pronunciado al respecto, pero seguro que al igual en otras ocasiones, no tendrá problema alguno en responderle de forma tajante.

