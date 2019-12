Parece que ha llegado el momento: no todo vale en Instagram. Después de desligarse de su faceta televisiva, Laura Matamoros ha decidido continuar su vida profesional centrada en su carrera como influencer. Pero uno de sus últimos contratos no ha salido como la hija de Kiko Matamoros esperaba…

Recientemente Laura Matamoros utilizaba su cuenta de Instagram para promocionar un vapeador: "Siempre es bueno estos momentos para pasear y desconectar", escribe la hija de Kiko junto a una foto donde aparece utilizando el producto.

Unos 'humos' que han ofendido a muchos de sus seguidores, y es que algunos followers han llegado a considerar la cuenta de la influencer como una "tienda".

"Tu cuenta es como la tienda en casa… pero del mismo nivel de cutrez, lo que cuenta es vender, sea la mierda q sea… qué mujer… me las piro, vampiro!!!!", "Esto no...", "Me sorprende ver ya hasta este tipo de publicidad. No doy crédito"… Estos son solo algunos de los mensajes que pueden leerse junto a esta imagen.

